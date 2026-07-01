Lyon-La Duchère

La DNCG valide la montée en National de Lyon-La Duchère

La DNCG valide la montée en National de Lyon-La Duchère
La DNCG valide la montée en National de Lyon-La Duchère - DR

Quelques jours seulement après l'arrivée d'Inès Dahmani au poste de présidente de Lyon-La Duchère, la DNCG a validé la montée en National du club de football lyonnais.

"Confrontée, dès mon arrivée à la présidence du club, à la défection de notre partenaire APRC, qui nous a placé dans une situation financière complexe, et ne voulant pas renoncer à l'ambition sportive de notre club, cette décision me satisfait pleinement", a réagi la nouvelle dirigeante.

Pour valider ce maintien, une aide financière majeure a été apportée par Nicolas Gagneux, le président de 6e Sens Immobilier. "Après avoir porté le club pendant de nombreuses années, son engagement nous permet aujourd'hui de garantir les salaires de nos collaborateurs et d’ouvrir une nouvelle page sportive pour notre club", commente Inès Dahmani.

Malgré tout, la DNCG a prononcé un encadrement de la masse salariale du club.

Pour rappel, Lyon-La Duchère évoluait cette saison en National 3 et avait obtenu sa montée en National 2. Un championnat désormais intitulé National, en raison de l'arrivée de la Ligue 3.

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Ines Dahmani

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