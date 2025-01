Pierre Sage sur la DNCG : "Le vestiaire suit ça de loin et on fait confiance aux dirigeants"

"On suit ça de loin, ce n’est pas un sujet qu’on a évoqué dans le vestiaire. On fait confiance aux dirigeants. C’est un appel, donc ils doivent avoir des éléments nouveaux à faire valoir", a réagi Pierre Sage ce jeudi. Mais l’entraineur de l’OL le concède : "On n’a jamais de certitudes par rapport aux décisions des organismes. Quoiqu’il arrive, on assumera l’ensemble des décisions qui seront prises. Quand on n’a pas le choix, on fait toujours avec".

Les joueurs aussi suivent ce sujet de loin. "Ce n’est pas un sujet qui nous concerne. Le président et d'autres s'occupent de ces dossiers. Notre travail, c'est sur le terrain et à l’entrainement. On ne se préoccupe pas de ce que font nos dirigeants. Ils savent ce qu'ils font et on espère que ça se terminera bien", a confié Duje Caleta-Car. Et de conclure : "Ce n'est pas simple quand il y a cette menace de Ligue 2 mais on n'est pas inquiet, on y croit car l’OL est une grande institution".