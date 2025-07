"J’ai essayé de reformer la DNCG" : John Textor (ex-OL) règle ses comptes avec le gendarme financier et la France

Le 30 juin dernier, se sentant dans une impasse à propos de la situation préoccupante de l’Olympique Lyonnais, John Textor avait présenté sa démission. Les Gones étaient notamment sous la menace d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Depuis, l’homme d’affaires américain n’a cessé de montrer sa haine envers le gendarme financier du football français.

"Je conteste littéralement l’existence de la DNCG"

Ce jeudi 10 juillet, l’ancien président de l’OL en a remis une couche lors d’une interview accordée à la chaîne YouTube de TalkSPORT. L’occasion pour lui d’évoquer longuement sa situation lorsqu’il dirigeait encore dans le Rhône et de régler ses comptes avec la DNCG. "Le processus de la DNCG est très subjectif. Ce n’est pas noir et blanc. Ils vont prendre les salaires, les coûts des transferts, et vous dire ‘ça doit compter pour zéro’. Ils font ce qu’ils veulent et décident de ce qu’ils aiment ou n’aiment pas et vous devez leur faire plaisir", a-t-il expliqué.

"Je me suis battu avec la DNCG et j’ai essayé de la reformer. Peut-être que je ne suis pas la meilleure personne pour faire ça, c’est pourquoi Michele (Kang) est meilleure que moi dans cette position (...) Donc oui, le problème, c’est moi (…) Je conteste littéralement l’existence de la DNCG", a-t-il ajouté. Une déclaration lunaire, qui montre bel-et-bien son envie de tout changer dans le football français.

"La dette de l’OL a à peine augmenté depuis que nous avons racheté le club"

John Textor s’est ensuite attardé sur les comptes de son ancien club. "La dette de l’OL a à peine augmenté depuis que nous avons racheté le club. Nous avons un stade. Nous avons dû refinancer 400 millions d’euros de dette. Le stadium en vaut 800. Il y a encore une dette de 400 millions d’euros dessus", a-t-il affirmé.

Une manière pour lui de se dédouaner ? Quoiqu’il en coûte, le mal est fait. John Textor n’officiera plus à la tête de l’OL et, fort heureusement, le club rhodanien a su s’en sortir avec son nouveau duo à la direction : Michele Kang et Michael Gerlinger.