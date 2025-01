Le stade de l'OL féminin finalement construit à Meyzieu à la place de l'Academy ?

En rachetant l'OL féminin à John Textor, Michele Kang avait promis de s'émanciper de la section masculine et de ses infrastructures qu'elle jugeait inadaptées à ses ambitions et au sport féminin en général.

"D’autres équipes sont en train de nous rattraper, donc il faut continuer à professionnaliser notre équipe. Il faut nous entrainer comme des femmes, pas avec des exercices pensés pour les hommes. (...) Le centre d’entrainement n’est pas à la hauteur. On veut un endroit plus grand, peut-être ailleurs", déclarait-elle en février 2024 lors d'une conférence de presse.

Mais après des mois de recherches et de négociations avec les élus écologistes de la Métropole et de la Ville de Lyon, avec Olivier Ginon pour le Matmut Stadium de Gerland et même le club de Lyon-La Duchère pour le stade Balmont, la femme d'affaires américaine s'est rendue compte qu'elle avait parlé un peu vite.

Selon L'Equipe, la solution serait en passe d'être trouvée puisque John Textor devrait lui céder les locaux de l'Academy situés à Meyzieu. Cela permettrait à Michele Kang de faire construire un stade d'au moins 15 000 places. Par contre, pour la desserte en transports en commun, on repassera.

Nos confrères avancent que ce deal rapporterait 20 millions d'euros à l'OL. John Textor devrait toutefois réinjecter cet argent dans la construction de nouveaux bâtiments à OL Vallée pour rapatrier l'Academy à Décines-Charpieu, puisque plus de 600 jeunes et encadrants sont actuellement à Meyzieu.