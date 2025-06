"Cela ne change pas la réalité de la situation financière du club" : Bruno Bernard réagit à la nomination de Michele Kang

Depuis l’annonce du changement de direction au sein de l’Olympique Lyonnais, avec le départ de John Textor et l’arrivée de Michele Kang, les élus lyonnais ont réagi.

C’est au tour de Bruno Bernard de montrer son soutien dans une période très sombre. "Dans cette période d’incertitude pour l’Olympique Lyonnais, le changement de gouvernance est une bonne nouvelle même si elle ne change pas la réalité de la situation financière du club", a-t-il déclaré sur son compte X.

Admiratif de la femme d’affaires américaine, le président de la Métropole de Lyon a indiqué : "Michele Kang est une interlocutrice sérieuse et crédible pour les instances du football et les créanciers comme pour les pouvoirs publics. Depuis plus de deux ans, elle a su être à l’écoute, nous expliquer son projet pour l’OL féminin et l’adapter à la réalité du territoire".

Enfin, comme tous les supporters de l’OL, Bruno Bernard espère plus de positif pour les semaines et mois à venir : "Nous comptons sur elle et le nouveau directeur Michael Gerlinger pour réussir à convaincre la DNCG. L’heure est à la responsabilité, à l’union sacrée autour du club pour le maintenir en Ligue 1".