"Je vais aider" : une rencontre Michele Kang – Jean-Michel Aulas prévue ce lundi pour sauver l'OL

Jean-Michel Aulas entend bel et bien aider la nouvelle direction de l’Olympique lyonnais avant l’épreuve fatidique de la commission d’appel de la DNCG.

"Je vais aider, et j’ai commencé à le faire, dans le cadre de mes connaissances et non pas de mes responsabilités. En tant que vice-président de la Fédération je dois être le plus impartial possible", a dans un premier temps expliqué Jean-Michel Aulas, jeudi, en marge d’une cérémonie officielle.

L’ancien président de l’OL a expliqué avoir déjà rencontré des gens de l’OL et qu’un nouveau rendez-vous est programmé en début de semaine prochaine : "Je vais rencontrer Michele Kang (la nouvelle présidente, ndlr) lundi prochain pour bien connaître tous les ingrédients. Il y a une attente qui est forte".

Avec un objectif : "On va tout faire pour que l’OL puisse ne pas rester là où il est aujourd’hui. C’est vrai que l’épreuve est difficile. Il faudra que Michele Kang soit extrêmement pertinente et je sais qu’elle l’est. Je la sens très motivée. Il faut faire inverser la décision. Les attendus sont connus. ARES qui est le grand financier prêteur et non pas actionnaire est convaincu qu’il faut trouver une solution. Michele passe jour et nuit sur le sujet. Michael Gerlinger aussi. Un certain nombre de personnes qui connaissent parfaitement bien le dossier ont été approchés et vont apporter des solutions", a assuré l’ancien dirigeant lyonnais.