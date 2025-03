"On part à la guerre avec toi" : une vague de soutien pour Paulo Fonseca (OL)

La semaine de Paulo Fonseca a été marquée par son altercation avec l’arbitre Benoît Millot face à Brest et par sa sanction sévère de neuf mois de suspension. S’il était évident que le coach soit sanctionné pour ses actions, la sévérité de sa peine a fait l’unanimité auprès du club et des supporters.

Une vague de soutien est survenue pour le coach lyonnais à la suite de l’annonce de sa sanction. Rayan Cherki ou encore Alexandre Lacazette ont annoncé soutenir leur entraîneur, sans compter le communiqué du club qui a annoncé sûrement faire appel. Le soutien le plus important vient peut-être du président John Textor, qui a précisé être "à ses côtés", mais également "la bonne personne pour l’OL".

Ce jeudi soir face à Bucarest en Ligue Europa, les images de Paulo Fonseca en larmes après le premier but de Nicolas Tagliafico n’auront pas laissé les internautes sans émotion. Des phrases telles que "On part à la guerre avec toi Paulo" ou "Tous derrière toi Paulo" ont été publiées. De plus, les joueurs lyonnais sont tous venus célébrer avec l’entraîneur, montrant leur soutien et leur solidarité dans cette situation particulière.

Le Portugais devrait pouvoir continuer d’entraîner sur le banc lors de compétition européenne, mais pas en Ligue 1. La FFF a indiqué ne pas saisir la FIFA et donc de ne pas entendre la sanction prononcée à échelle mondiale.