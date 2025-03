Paulo Fonseca (OL) coupé du banc lyonnais : "Il y a une interdiction, on va la respecter"

Après son coup de sang contre l'arbitre Benoit Millot, la LFP à interdit à Paolo Fonseca d'accéder au vestiaire, au couloir ainsi qu'au banc de touche. Une situation inédite qui oblige le staff rhodanien à revoir entièrement son organisation, notamment en amont du match. Jorge Maciel, adjoint de Fonseca, a détaillé en conférence de presse comment l’OL va s’adapter à cette absence de taille.

Vous allez communiquer avec Paolo Fonseca durant la rencontre ? "Il y a une interdiction, on va la respecter", répond sans détours Jorge Maciel. Contrairement à certains cas de suspension plus légers, qui permettent parfois des échanges limités avec le banc, Lyon devra visiblement se débrouiller sans la moindre communication avec son entraîneur tout au long du match.

Pour pallier cette absence, le staff lyonnais a intensifié son travail en amont de la rencontre. "On a préparé le match comme d’habitude avec un peu plus de détails, en anticipant les scénarios qui peuvent arriver", explique Jorge Maciel.

Le technicien met l’accent sur l’importance du travail effectué en amont : "Le travail d’un entraîneur, au moment où le coup de sifflet est donné, s’arrête un peu. On croit beaucoup à la préparation réalisée pendant la semaine."

Cette anticipation concerne notamment les choix tactiques et les ajustements possibles en fonction du déroulement du match. Pour aborder Nice, Jorge Maciel précise : "En réalité, cela fait un mois et demi que l’on prépare le match face à Nice, car depuis que le coach est arrivé, il a mis en place une façon de jouer et c’est sur ces habitudes que l’on va s’appuyer."

Un encadrement collectif dans le vestiaire

Habituellement, le coach joue un rôle clé dans le vestiaire, que ce soit avant le match ou à la mi-temps. Son absence modifie donc profondément l’organisation des causeries. "Normalement, on fait la réunion au vestiaire, mais là, on va devoir changer, car on n’aura pas la présence de Paulo", confie l'adjoint, ajoutant que la décision finale sur l’organisation exacte n’a pas encore été prise.

Une solution envisagée est d’utiliser l’hôtel comme lieu de briefing. "Normalement, il peut dormir à l’hôtel avec les joueurs, il n’est pas sanctionné pour ça, il peut manger avec eux. C’est une solution pour avoir un moment ensemble et maximiser les informations qu’il peut transmettre aux joueurs", explique Jorge Maciel. Il ajoute : "Heureusement, il y a des joueurs cadres qui sont forts dans le leadership, pour donner l’exemple, pour motiver, mais aussi pour relayer les petites consignes importantes".

Si Paulo Fonseca n’aura aucun impact direct sur le match une fois le coup d’envoi donné, il accompagnera tout de même l’équipe dans ses déplacements. "Il sera dans l’avion et dans le bus avec nous, ça, c’est sûr". Reste à savoir jusqu’à quel point son influence pourra s’exercer.