Le recours de la dernière chance ? Paulo Fonseca (OL) auditionné devant le CNOSF ce mardi

C’est ce mardi que l’entraineur de l’OL est auditionné par le CNOSF.

Pour rappel, le technicien portugais a décidé de saisir le comité national olympique et sportif français pour contester la durée de sa suspension, qui court jusqu’à l’automne prochain. Ce dernier espère, a minima, obtenir la levée de l’interdiction d’accéder au vestiaire prononcée à son encontre pour les rencontres de Ligue 1. Relégué en tribune presse, Paulo Fonseca doit laisser faire ses adjoints et notamment Jorge Maciel, avec qui il n'a normalement pas le droit de communiquer.

"Bien sûr, ce que j'ai fait n'était pas correct et je dois payer pour cela. Mais j'ai crié sur l'arbitre, je n'ai eu aucun contact avec lui et je n'ai commis aucune violence. On veut faire de moi un exemple pour le football français, je pense que je paie non pas pour ce que j'ai fait mais pour le moment que nous vivons. Mais je ne devrais pas être un exemple, je devrais juste payer pour ce que j'ai fait", avait récemment déclaré Paulo Fonseca au média anglais The Guardian.

L’audience de conciliation entre le technicien portugais et les représentants de la LFP se déroule ce mardi. Cette saisine n’est pas suspensive et l’avis rendu par le CNOSF sera soumis à validation du conseil d’administration de la LFP. Autant dire que le chemin de croix est encore long pour l'ancien coach du Milan AC.