Dissolution des groupes ultras : les supporters de l'OL interpellent Bruno Retailleau

Depuis plusieurs semaines, la menace plane sur les groupes de supporters. Dans une lettre ouverte adressée à Bruno Retailleau, Le bureau du Kop Virage Nord et des Bad Gones 1987 s’oppose fermement aux dissolutions de groupes ultras, dénonçant une "atteinte aux libertés individuelles".

Si Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, a exprimé sa volonté de dissoudre plusieurs associations ultras, seules deux organisations stéphanoises ont, pour l’instant, été visées par une procédure officielle. Une décision qui a suscité de nombreuses réactions dans le monde du football français.

Si la rivalité entre supporters lyonnais et stéphanois est historique, les décisions et les discours du ministre inquiètent bien au-delà de la Loire. Le Virage Nord de l’OL, emmené par le groupe des Bad Gones, a choisi de prendre la parole ce samedi 22 mars, par le biais d’une lettre ouverte. Un texte qui, s’il ne témoigne logiquement d’aucune solidarité envers leurs homologues stéphanois, envoie un message fort sur la situation actuelle.

"Vous prenez ainsi le risque d’anarchiser les stades"

Dans leur courrier, les supporters Lyonnais interpellent ainsi directement Bruno Retailleau : "Nous tenons à pointer du doigt plusieurs sujets factuels que vous semblez omettre dans vos diverses prises de parole et autres analyses suite à cette volonté de dissoudre des associations de supporters."

Ces derniers rappellent que les groupes ultras sont, avant tout, des associations animées par des bénévoles et qu’ils jouent un rôle clé dans l’animation des tribunes : "Ces animations, demandant parfois des semaines de travail, d'organisation et d'investissement, ont une part prépondérante dans la ferveur indissociable d’un stade de foot vivant et populaire."

Mais le cœur de leur critique porte sur la logique qui sous-tend la volonté du gouvernement : "Vous vous plaignez de débordements ponctuels, mais lorsque trop souvent une manifestation dégénère en pillages et agressions des forces de l’ordre, nous ne vous entendons pas réclamer la dissolution des associations ou syndicats ayant appelé à manifester… Le 'pas d’amalgame' semble fonctionner pour tout le monde sauf pour les groupes de supporters." Un parallèle assumé qui dénonce une inégalité de traitement entre les différents mouvements associatifs.

Les Bad Gones alertent sur les conséquences que pourrait entraîner une telle politique. Ils s’interrogent : "Que deviendront les tribunes françaises quand vous aurez éradiqué toutes les associations et leurs représentants qui permettent d’avoir des interlocuteurs fiables sur le terrain ? […] Vous prenez ainsi le risque d’anarchiser les stades."

"Le football n'est pas malade de ses supporters, il l’est de ses instances"

Les supporters lyonnais ne se contentent pas de critiquer les décisions gouvernementales, ils pointent également du doigt les instances dirigeantes du football français. Selon eux, "le football n'est pas malade de ses supporters, il l’est de ses instances", dénonçant une gestion qu’ils jugent "catastrophique" de la LFP. Ils accusent notamment la Ligue d’être "soumise à un pays étranger pour quelques billets", une référence transparente à l’influence croissante d’investisseurs étrangers sur le football hexagonal.

Au-delà de la critique, ils plaident pour un dialogue avec les autorités : "Ne serait-il pas le moment de prendre le sujet à bras-le-corps, d’accepter de se mettre autour d’une table, afin de comprendre quels sont les réels enjeux, et ce, avec les interlocuteurs concernés ?" Selon eux, la solution ne réside pas dans la dissolution, mais dans une meilleure concertation avec les groupes de supporters, à l’image de ce qui se fait en Allemagne, où "des milliers de fans se déplacent sans encombre pour supporter leurs équipes."

Enfin, les Bad Gones concluent leur lettre par un appel à une prise de position large : "Nous appelons tous les politiques, médias et lambdas amoureux du football populaire à se désolidariser publiquement de la démarche que notre gouvernement est en train d’entreprendre."