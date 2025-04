OL-Manchester United : record d’affluence battu pour un match européen

Le match entre l’OL et Manchester United devrait se jouer à guichets fermés ce jeudi soir au Groupama Stadium. Ce mercredi midi, il ne restait que "quelques places VIP" à vendre, nous a indiqué le club.

Le record d’affluence pour un match européen est d’ores et déjà battu. Il datait de 2019, et 57 889 personnes avaient assisté au choc de Ligue des Champions entre l’OL et le FC Barcelone.

Si le stade sera quasiment entièrement dédié à la cause des Lyonnais, des supporters anglais sont annoncés à Décines. Ils seront 2800 à prendre place dans le parcage.

"C’est normal qu’il y ait de l’excitation autour de cette rencontre. C’est un quart de finale européen, à domicile, avec nos supporters. J’aime cette énergie, j’aime quand les gens croient en nous, quand ils disent qu’on peut le faire. Maintenant, à nous de traduire cette confiance sur le terrain", a commenté Paulo Fonseca.