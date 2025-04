"Si John Textor veut venir à Londres, c’est avec grand plaisir" : les Lyondoners derrière l’OL à Old Trafford

Qu'est-ce qui a motivé la création d'un groupe de supporters de l'OL à Londres ?

On a créé les Lyondoners il y a 10 ans, mais cela fait 6-7 ans qu’on a un noyau assez important avec des gens assez réguliers. Ça dépend aussi des aléas du sportif, il y a 4-5 ans, quand on allait en demi-finale de Ligue des Champions, il y avait beaucoup de monde. Malgré ça, il y a toujours une vingtaine de personnes qui se déplacent aux matchs. Avec le mois de folie qui arrive en avril, entre Manchester, les filles et les réserves qui jouent à Fulham, ça va être vraiment sympa.

On imagine bien que l'annonce du match contre Manchester United a suscité beaucoup de réactions…

Ça fait longtemps qu’on a sorti les calculettes. Lors du match retour contre Bucarest, on a su qu’on était qualifié. On a plus regardé le match de Manchester que celui de Lyon. La plupart des gens dans notre groupe iraient à Bilbao si ça venait à arriver. On a une vocation à beaucoup se déplacer, on est souvent à l’étranger.

Des initiatives sont-elles prévues à Manchester pour le match retour ?

On va se retrouver à midi à Manchester, on aura notre QG, tout en respectant les normes. Mais il n’y a pas d’événement particulier.

Allez-vous rejoindre les Bad Gones et Lyon 1950 qui feront le déplacement ?

C’est vrai que la plupart de nos membres, quand ils étaient en France, étaient associés à des groupes de supporters. Donc c’est naturellement qu’on rencontrera certaines personnes des groupes ultras.

Pensez-vous que cette rencontre peut renforcer la notoriété des Lyondoners ?

On parle avec quelques médias anglais, et on espère avoir quelques articles dans la presse anglaise. Mais on ne suit pas que les garçons, les filles vont venir à l’Emirates (pour affronter Arsenal en Ligue des champions, ndlr) et c’est toujours une super atmosphère. Il y a souvent plus de familles, avec des gens et leurs enfants. On va aussi aller à Fulham soutenir les jeunes, car même si John Textor veut enlever l’académie, ça reste une partie très importante de l’ADN du club. En tant que fans de l’OL, on aime souvent les “jeunes pousses”. Depuis la génération 2008, on cherche toujours cette pépite. Dans les matchs féminins et des jeunes, l’ambiance est souvent meilleure. Donc si John Textor veut venir à Londres, ce serait avec plaisir ! On apprécie qu’il veuille voir les équipes de foot et qu’il soit proche des supporters. Nous serons plus de 100 à Manchester, une vingtaine à Arsenal et Fulham, avec même d’anciens membres qui feront le déplacement pour cette semaine folle du 17 au 22 avril.

Quels sont les principaux défis pour les supporters de l’OL à Londres ?

Le gros défi a toujours été d’avoir un QG, un endroit pour que tous les week-ends ou lorsqu’on joue le mardi, samedi… qu’il s’agisse d’un petit ou grand match, on ait un pub qui nous soutient toute l’année. On est allé un peu à droite, à gauche, puis depuis deux ans, on est bien installés à Piccadilly Circus, aux Trois Lanternes, qui est un super bar de sport ! C’est important d’avoir un endroit fixe et constant. L’autre difficulté est d’avoir des personnes très impliquées puis, au bout d’un an, elles partent. Avec le Brexit, il y a plus de gens qui partent que de gens qui arrivent.

Comment gardez-vous le lien avec le club et la communauté lyonnaise ?

L’Olympique Lyonnais est super rapide pour nous tenir au courant au niveau des places, de la sécurité. L’année dernière, on n’avait rien demandé et ils nous ont proposé de faire une séance photo avec le nouveau maillot. On est le premier groupe représenté à l’étranger, donc j’espère qu’on fera des petits frères et sœurs un peu partout dans le monde ! J’espère que ce groupe créé par Fred donnera des idées. Une chose est sûre : les Lyondoners, c’est plus que du football.

Quels événements sont à venir ?

Après une première célébration en décembre, nous marquerons officiellement nos 10 ans avec une grande réunion à Lyon en août.

Un message pour l’équipe avant le match ?

L’OL jouera dans le berceau du football. Donc je souhaite aux joueurs une bienvenue au summum du football. Il faut vraiment s’attendre à ce que de la première à la dernière minute, les joueurs et les supporters ne lâchent rien. Les Lyondoners ne lâcheront rien. Ce n’est pas la Ligue des Champions, mais on s’en rapproche : pour se qualifier, il faudra tout donner du début jusqu’à la fin.

A.L.