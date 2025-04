John Textor n'a toujours pas vendu ses parts dans Crystal Palace : vers un retournement de situation inattendu ?

Crystal Palace, actuel 12e de Premier League, est détenu par plusieurs actionnaires, dont le groupe Eagle Football dirigé par John Textor. Ces derniers temps, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais avait clairement fait part aux journalistes de son envie de revendre ses parts dans le club londonien, notamment pour rassurer la DNCG.

Mais d’après les dernières informations du journal britannique The Sun, la tendance se serait complètement inversée.

Une association Textor-Johnson dans le viseur

John Textor aurait été récemment contacté par Woody Johnson, le propriétaire milliardaire des New York Jets (célèbre franchise de football américain). Ce dernier voudrait reprendre le contrôle de Crystal Palace aux côtés du président de l’OL. Pour cela, il va falloir convaincre les deux autres actionnaires du club, Josh Harris et David Blitzer, et faire entrer son groupe dans la bourse de New York afin d’avoir plus de garanties financières.

Difficile de voir en quoi cela va arranger la situation financière de l'OL...

À noter que ce n’est pas la première fois que Woody Johnson fait parler de lui en Angleterre. Il avait déjà envisagé de racheter le club londonien de Chelsea. Même chose pour John Textor, qui a souvent été cité dans une possible acquisition d’Everton.