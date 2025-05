Le maillot des 75 ans de l’OL officiellement dévoilé

Pour affronter Angers, les hommes de Paulo Fonseca porteront une tunique spéciale. Le maillot a été officiellement dévoilé ce mercredi. Créée par Adidas, la tunique est toute blanche avec des liserés rouges et bleus sur le col en V et au niveau des bras. On retrouve également l’ancien logo du club, sur la poitrine.

Les photos de ce nouveau maillot ont été publiées sur les réseaux sociaux. Ce shooting spécial, réalisés dans les locaux de la Préfecture du Rhône, a rassemblé des joueurs actuels de l’OL, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rayan Cherki, ainsi que d’anciennes légendes, dont Fleury Di Nallo, Sidney Govou, Rémi Garde ou encore Maxime Gonalons.