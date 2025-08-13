Une légende d'OL Lyonnes s'en va : Amel Majri rejoint l'Arabie saoudite

Le club a annoncé ce mercredi soir le départ d'Amel Majri. Formée à Lyon où elle aura passé 18 ans, l'internationale française poursuivra sa carrière en Arabie saoudite, un pays qu'elle souhaitait rejoindre.

La milieu de terrain de 32 ans, originaire de Vénissieux, s'est engagée avec le club d'Al-Ula FC, le club de la ville de Médine. Elle y retrouvera une autre ancienne figure de l'OL, la gardienne Sarah Bouhaddi.

Amel Majri et Lyon, c'est une histoire d'amour longue et fructueuse. Elle aura disputé 327 matchs avec le maillot lyonnais et remporté 28 trophées dont 11 championnats et 8 Ligue des Champions !

Elle avait aussi fait le choix de faire un enfant suite à une grave blessure, restant éloignée des terrains durant un an et demi.

"Au-delà de ses performances, Amel a toujours été exemplaire en dehors du terrain et est devenue un modèle pour les générations futures. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière et la remercie pour tout ce qu’elle a apporté tout au long de son aventure lyonnaise", a commenté OL Lyonnes.