Son titre de séjour ne lui permet pas de jouer en National, le FCVB obligé d'annuler la venue d'une recrue

Le FCVB l'apprend à ses dépends, puisque le club caladois est obligé de renoncer à la venue de sa recrue Mohamed Fernandez.

Pourtant annoncé fin juillet, l'attaquant de 22 ans recruté au FC Balagne en N2 ne signera finalement pas à Villefranche-sur-Saône.

Selon le Patriote Beaujolais, les dirigeants ont découvert trop tard que le titre de séjour accordé au Guinéen ne lui permet pas de signer un contrat fédéral, mais seulement un contrat amateur...

Ces derniers jours ont été consacrés à la recherche d'une solution administrative, mais le club s'est retrouvé face à un mur. Mohamed Fernandez, 13 buts et 7 passes décisives la saison passée, quitte donc le FCVB sans jamais en avoir porté le maillot.

Toute trace de son éphémère passage à Villefranche a été effacé du site et des réseaux sociaux du club cette semaine.

Le coach Fabien Pujo aura-t-il l'opportunité de recruter un nouvel attaquant pour faire face à ce coup dur ? Car l'autre buteur recruté cet été, Babacar Leye, ne reviendra pas sur les pelouses avant plusieurs semaines, il avait été victime d'une lésion musculaire.

Le FCVB a fait match nul (0-0) contre Concarneau lors de la 1ère journée de National la semaine dernière. Ce vendredi, il se déplace à Aubagne.