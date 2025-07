L'OL en Ligue 2 ? Le passage en appel devant la DNCG avancé à mercredi !

Voilà que la date de leur passage devant la commission supérieure d'appel de la FFF a finalement été avancé ! Attendus jeudi pour présenter les garanties que le club peut rester en Ligue 1, la nouvelle présidente Michele Kang et le directeur général Michael Gerlinger vont finalement être auditionnés mercredi selon France Info.

Beaucoup d'observateurs voient dans cette nouvelle date plus proche le signe que les dirigeants lyonnais ont réussi leur coup et ont sollicité eux-mêmes la possibilité de passer en appel plus tôt pour calmer tous les acteurs de cet épisode douloureux. Car on imagine mal la FFF réduire le délai imposé pour trouver 200 millions d'euros (100 millions cette semaine, 100 millions pour la saison prochaine).

Michele Kang a-t-elle accepté de remettre au pot ? Son entretien annoncé avec Jean-Michel Aulas lundi aboutira-t-il sur un retour avec fracas de l'ancien président dans l'actionnariat ?

Si la décision de rétrograder l'OL en Ligue 2 est maintenue, le cauchemar pour les joueurs, les supporters et les salariés du club ne fera en réalité que commencer.