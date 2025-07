L’OL maintenu en Ligue 1 ! Un appel décisif, mais des sanctions pour la saison prochaine

L’OL évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Le club a officiellement annoncé la bonne nouvelle ce mercredi après-midi, quelques heures après l'audition.

La commission d’appel de la DNCG a finalement décidé de ne pas rétrograder le club en Ligue 2. La DNCG fédérale a infirmé ce mercredi la décision qui avait été prise en première instance.

Michele Kang et Michael Gerlinger sont donc parvenus à inverser la tendance et à apporter les garanties financières nécessaires à la survie du club.

En revanche, c’est une période d’austérité qui va débuter. La commission d'appel de la DNCG a prononcé un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation sur le budget de L1 proposé.

Dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais dit "se féliciter de la décision rendue ce jour par la DNCG" : "L’OL remercie la Commission d’Appel d’avoir reconnu l’ambition de la nouvelle direction du Club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l’avenir. La nouvelle direction, soutenue par l’engagement et le dévouement de nos actionnaires et prêteurs, est extrêmement reconnaissante pour tout le soutien reçu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Club, notamment de la part de ses supporters, collaborateurs, de ses joueurs, partenaires et des élus".

Pour l'OL, "cette décision constitue la première étape pour restaurer la confiance envers le club" : "Nous pouvons désormais concentrer notre attention sur les objectifs sportifs, en nous préparant pleinement pour la saison prochaine".

A noter que ce maintien en Ligue 1 permet à l'Olympique Lyonnais de disputer la Ligue Europa la saison prochaine.