"Cette décision est le fruit d’un engagement collectif" : Jean-Michel Aulas "se réjouit profondément" du maintien de l’OL en Ligue 1

L’ancien président du club dit, dans un premier temps, se "réjouir profondément" pour le club.

"Cette décision est le fruit d’un engagement collectif, d’une mobilisation patiente et déterminée. Michèle Kang a su convaincre Ares, tous les partenaires et tous ceux qui aiment l’OL de soutenir un projet fort : sortir le club des impasses antérieures", a écrit Jean-Michel Aulas sur X.

Et l’ancien dirigeant d’expliquer son rôle : "Pour ma part, j’ai agi avec exigence et loyauté, pour que l’OL surmonte cette épreuve sans jamais trahir son identité".

Jean-Michel Aulas salue également l’action de la nouvelle présidente de l’OL : "Michèle Kang a su apporter avec courage les garanties attendues pour préserver l’avenir du club. C’est l’union autour d’une exigence partagée qui a permis d’améliorer en profondeur le dossier présenté. Mais le plus difficile reste à faire. Une nouvelle étape s’ouvre : celle de la reconstruction".

Celui qui envisage de se présenter à la mairie de Lyon appelle désormais à l’union sacrée : "Cette reconstruction devra se bâtir avec tous les partenaires locaux, avec les supporters, cette grande famille de l’OL. Le club doit désormais retrouver sur le terrain ce qu’il a sauvé sur le plan institutionnel. Cela passe par une gestion rigoureuse, une masse salariale maîtrisée, et le respect d’un équilibre économique à la hauteur des ambitions d’un grand club. Je resterai pleinement engagé, aux côtés de Michèle Kang et de tous ceux qui croient en la force de l’ambition lyonnaise".

Je me réjouis profondément pour l’Olympique Lyonnais, pour ses supporters, ses salariés, pour Lyon et pour ce peuple qui, depuis des décennies, vibre au rythme du club.



Cette décision est le fruit d’un engagement collectif, d’une mobilisation patiente et déterminée. Michèle Kang…