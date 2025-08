Pavel Sulc rejoint l'OL contre 7,5 millions d'euros (officiel)

C'est désormais officiel : Pavel Šulc est un joueur de l'OL. Le club lyonnais a déboursé 7,5 millions d'euros pour s'offrir le milieu offensif tchèque. Des bonus pouvant atteindre 2,5 millions d'euros ont été inclus dans la transaction, ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value pour le Viktoria Plzen.

Pavel Šulc a signé un contrat de 4 ans, le voilà lié à l'OL jusqu'en 2029.

A 24 ans, l'international tchèque sort d'une saison aboutie (20 buts, 15 passes décisives) qui lui a permis d'être désigné joueur de l'année dans son championnat.

L'OL explique avoir repéré Pavel Šulc depuis "plusieurs semaines" et compte sur son "profil de créateur et de travailleur" pour remplacer Rayan Cherki et Thiago Almada.