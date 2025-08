John Textor s'enflamme : une somme de 64,6 millions d'euros désormais réclamée à l'OL par Botafogo ?

Après avoir failli couler l'OL et Molenbeek, voici que son club chéri Botafogo prend également l'eau, malgré une Copa Libertadores remportée en novembre 2024.

Et alors que les Cariocas n'ont toujours pas publié leurs comptes auprès des autorités brésiliennes, voici que l'homme d'affaires américain promet un nouveau tour de passe-passe.

Outre le paiement du transfert fantôme de Jefferson Savarino, qui aurait été cédé à l'OL en mars dernier contre 7,6 millions d'euros, Botafogo réclamerait désormais une somme colossale à Lyon, pour régler tous les arrangements de ces dernières saisons.

Dans un communiqué officiel, le club brésilien estime avoir largement aidé l'OL et aimerait désormais être payé.

Il cite ainsi le prêt gratuit de Thiago Almada, même si ce dernier a permis à l'Argentin d'être exposé en Europe et donc de signer cet été à l'Atlético Madrid, une somme qui est allée à 100% dans les poches de Botafogo.

Tandis que les cas de Luiz Henrique, Igor Jesus et Jair Cunha, tous achetés par l'OL mais qui n'ont pas pu rejoindre Décines à cause de la DNCG, sont plus ambigus. Selon Botafogo, l'encadrement des transferts dont a été victime l'OL l'a obligé à les "brader" à d'autres clubs, ils avaient été respectivement vendus au Zenit Saint-Pétersbourg et à Nottingham Forest, pour des montants qui n'ont jamais été dévoilés - ce qui est pratique quand on clame les avoir cédés pour des montants en-deçà de leur valeur marchande...

A SAF Botafogo esclarece que sempre valorizou a colaboração dentro do ecossistema da Eagle Football e mantém o desejo de que essa parceria siga existindo, em benefício de todos os clubes que compõem o grupo.



Infelizmente, medidas adotadas por órgãos reguladores na França… pic.twitter.com/TZv5DTals0 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 4, 2025

Au total, et si Botafogo n'évoque aucune somme, ce ne sont pas moins de 64,6 millions d'euros qui seraient réclamés à l'Olympique Lyonnais. L'équivalent de deux Rayan Cherki...

Sans oublier la menace renouvelée de porter l'affaire devant la justice.

Michele Kang et Michael Gerlinger se sont battus pour ne pas que l'OL soit relégué. C'est un nouveau combat outre-Atlantique qui attend le duo de dirigeants.