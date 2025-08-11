L’OL reste en Ligue Europa, le recours de Crystal Palace retoqué !

Vainqueur du Community Shield dimanche face à Liverpool, le club anglais a appris ce lundi être débouté de son recours devant le Tribunal arbitral du Sport concernant sa non-participation à la Ligue Europa.

Pour rappel, Crystal Palace avait été exclu de la compétition européenne à cause de la présence de l’Olympique Lyonnais et des règles strictes sur la multipropriété, John Textor ayant revendu les parts d’Eagle dans Palace qu'après la fin de la saison dernière.

L’OL, qui a terminé plus haut dans son classement de Ligue 1, restera donc engagé dans la compétition européenne tandis que Crystal Palace doit céder sa place à un certain Nottingham Forest, club ami de Textor…

"Cette décision confirme définitivement la position défendue par l’Olympique Lyonnais tout au long de la procédure et renforce son ambition en Europa League, cette saison", a réagi le club rhodanien dans un communiqué.