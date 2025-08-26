L'actu de l'OL

Olympico : l’entrainement de l’OL a attiré près de 2000 supporters

Le Groupama OL Training Center a fait le plein ce mardi matin.

Près de 2000 supporters ont fait le déplacement pour assister à l’entrainement ouvert au public qui s’est déroulé dès 10h sur le terrain Gérard Houiller. En cette fin de vacances scolaires, de nombreux enfants étaient présents dans les tribunes.

L’heure était à l’union sacrée entre supporters et joueurs, alors que l’OL va défier l’Olympique de Marseille ce dimanche soir pour le compte de la 3e journée de Ligue 1.

Preuve de l’importance de ce match, Michele Kang, la présidente du club, était présente pour assister à cette session dirigée par Paulo Fonseca

