Olympico : face à l'OM, l'OL a "à coeur de bien faire" pour l’un des "plus grands matchs en France"

L’Olympico est de retour et cette fois-ci, très tôt dans l’année. Dès la troisième journée de championnat, les joueurs de Paulo Fonseca jouent gros en accueillant l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium. Mais pour Clinton Mata, c’est un match comme un autre lors de la préparation : "On a bien commencé le championnat. Le match contre Marseille, on le prépare comme chaque match. C’est un rendez-vous important pour nous et pour les supporters”.

Des supporters qui ne laisseront pas passer le moindre faux-pas, le groupe en a conscience : “On sait ce qu’on doit faire dimanche. Ce match représente tout : c’est l’un des plus grands matchs en France. Il y a la rivalité entre les joueurs et les supporters, on a à cœur de bien faire".

"C’est clair qu’on sait que le match à domicile, on ne l’avait pas bien géré (2-3). Le deuxième match, là-bas, notre coach venait d’arriver. Cette année, on est beaucoup plus armés pour affronter cette équipe de Marseille. On verra dimanche soir", a déclaré le défenseur avant d’ajouter : "On travaille dans notre coin, on essaie de performer au mieux. On verra match après match. On reste humbles, on sait ce qu’on vaut. On reste ambitieux, mais c’est trop tôt pour parler des places européennes. On ne se concentre que sur nous”.

Si la victoire est inévitablement le résultat voulu, pour Paulo Fonseca, c’est plus grand que cela : "Le plus important est de voir la progression de l’équipe et l'attitude sur le terrain, c’est un test pour nous contre un adversaire difficile".

“On a fait 2 matchs différents. Je sais que jouer contre Marseille est différent, je m’attends à une équipe motivée, un jeu différent avec une équipe plus forte. Nous devons montrer notre caractère”, a continué le Portugais.

“Notre équipe est différente de l'année dernière, je ne suis pas là à dire qu’elle est meilleure. Les joueurs travaillent plus ensemble en défense, ils sont plus solidaires, plus concentrés. Nous avons beaucoup travaillé pendant la préparation, sur les individualités, l’équipe est confiante”, a conclu l'entraîneur.