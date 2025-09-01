Georges Mikautadze, de l'OL à Villarreal pour 36 millions d’euros (officiel)

Georges Mikautadze a officiellement quitté Lyon ce lundi pour le club espagnol de Villarreal. Le montant du transfert s’établit à 36 millions d’euros, dont 5 millions d’euros de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Revenu l’été dernier à l’OL où il était destiné à prendre la succession d’Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze a finalement été sacrifié lors de ce mercato estival pour satisfaire les exigences de la DNCG.

L’international géorgien aura disputé 49 rencontres sous le maillot lyonnais. Il a inscrit 18 buts et délivré 11 passes décisives. "Au-delà de ses statistiques, Georges s’est distingué par son attachement à son club formateur, sa combativité sur le terrain et sa proximité avec le public, qui a toujours salué son engagement pour l’OL", souligne le club dans un communiqué publié ce lundi soir.