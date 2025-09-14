Rennes-OL : la muraille lyonnaise a craqué (3-1)

Pour ce déplacement en Bretagne, l'entraîneur portugais alignait la même équipe que celle qui avait remporté l'Olympico avant la trêve internationale. Une formation sans véritable numéro 9, avec Khalis Merah et Corentin Tolisso qui se projettent devant.

Déjà le premier à frapper à la 10e minute, Corentin Tolisso trouvait l'ouverture à la 14e. Le capitaine était à la réception d'un superbe centre d'Ainsley Maitland-Niles et prenait Brice Samba à contrepied sur une belle tête (0-1). Avec la célébration de la flûte d'Alexandre Lacazette en prime !

A la 42e minute, Khalis Merah avait l'occasion de faire le break avant la mi-temps. Lancé seul face au portier rennais, le jeune Lyonnais perdait à deux reprises son duel.

Si l'OL maîtrisait la première période et se procurait plusieurs occasions, la seconde mi-temps était plus brouillonne. Malick Fofana peinait à se frayer un chemin au milieu des défenseurs bretons, et le milieu de terrain lyonnais multipliait les passes et prises de balles approximatives.

Adam Karabec avait à son tour la balle de 0-2, mais le Tchèque loupait sa frappe après avoir mystifié Quentin Merlin dans la surface à la 62e.

Tyler Morton pétait complètement les plombs à la 75e minute. Après avoir perdu le ballon, l'ancien de Liverpool taclait un Rennais par derrière. Rouge direct et logique.

🟥 Un tacle à l'anglaise de Tyler Morton, sanctionné d'un carton rouge direct !



Sévère ou mérité, selon vous ?#SRFCOL pic.twitter.com/8yNCGDSVjl — L1+ (@ligue1plus) September 14, 2025

A 10 contre 11, Lyon souffrait et regrettait amèrement ses occasions gâchées. Car à la 80e, Anthony Rouault égalisait, profitant d'un cafouillage dans la surface lyonnaise (1-1). Le premier but encaissé par Rémy Descamps cette saison.

Et Rennes passait devant dans le temps additionnel. Kader Meïté se jouait de Ruben Kluivert puis centrait fort. Le ballon faisait du billard sur des défenseurs, le gardien et la transversale et rentrait dans le but (2-1). Ce même Meïté crucifiait Lyon avec un troisième but de la tête quelques instants plus tard (3-1).

Avec cette défaite rageante, l'OL a raté son week-end. Vendredi soir, la réception d'Angers devra se disputer avec de meilleures intentions.

Stade-Rennais-Olympique Lyonnais 3-1 (0-1)

Avertissements : Tolisso (43'), Mata (53') et Morton (rouge direct 75') pour Lyon

Buts : Tolisso (14') pour Lyon. Rouault (80') et Meïté (90'+2 et 90'+4) pour Rennes