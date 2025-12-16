Six blocs seront réservés aux supporters du FC St Cyr. La quasi-totalité des 2005 places accordées au club des Monts d’Or a été vendue. Il ne reste plus que 214 places disponibles, qui seront mises en vente ce mercredi, de 8h à 17h au Club House du Stade des Combes.

"Parmi elles, 132 places sont proposées à 12 €, tandis que 82 places à 50 € sont situées juste derrière notre banc, pour une expérience au plus près de l’équipe", précise le club.

L’ambiance en tribunes sera donc au rendez-vous et les animations s’organisent.

Un tifo est en cours de préparation et le KOP de supporters "sera là pour animer le parcage tout au long de la rencontre".

Les deux clubs espèrent désormais atteindre la barre des 20 000 supporters au Groupama Stadium.