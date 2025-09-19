OL-Angers : Lyon reprend timidement sa marche en avant (1-0)

Il fallait relever la tête. Moins d'une semaine après le déplacement à Rennes qui s'était soldé par une défaite rageante (3-1) et l'expulsion de Tyler Morton, l'OL recevait Angers.

L'occasion pour Paulo Fonseca de lancer dans le grand bain le gardien Dominik Greif et l'attaquant Martin Satriano.

La nouvelle composition ne permettait pas à Lyon de se créer beaucoup d'occasions. La possession était certes rhodanienne, mais Angers était bien regroupé derrière.

Il a fallu attendre la 65e minute pour l'ouverture du score de Tanner Tessmann. L'Américain profitait d'une belle tête de Satriano, repoussée par le gardien adverse, pour marquer son premier but de la saison (1-0).

La rencontre, riche en enseignements, va permettre au staff de continuer à parfaire l'entente entre les cadres et les recrues. Martin Satriano a clairement marqué des points, lui qui connaissait sa première titularisation en Ligue 1 depuis le 19 mai 2024 avec Toulouse…

L'OL retrouve provisoirement la tête de la Ligue 1 avec le PSG. Place dès jeudi au coup d'envoi de la Ligue Europa à Utrecht, avant le déplacement à Lille dimanche prochain.