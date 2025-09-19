L'actu de l'OL

OL-Angers : Lyon reprend timidement sa marche en avant (1-0)

Après la déroute à Rennes, l'OL recevait Angers ce vendredi soir. En ouverture de la 5e journée de Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca ont remporté une courte mais précieuse victoire (1-0).

Il fallait relever la tête. Moins d'une semaine après le déplacement à Rennes qui s'était soldé par une défaite rageante (3-1) et l'expulsion de Tyler Morton, l'OL recevait Angers.

L'occasion pour Paulo Fonseca de lancer dans le grand bain le gardien Dominik Greif et l'attaquant Martin Satriano.

La nouvelle composition ne permettait pas à Lyon de se créer beaucoup d'occasions. La possession était certes rhodanienne, mais Angers était bien regroupé derrière.

Il a fallu attendre la 65e minute pour l'ouverture du score de Tanner Tessmann. L'Américain profitait d'une belle tête de Satriano, repoussée par le gardien adverse, pour marquer son premier but de la saison (1-0).

La rencontre, riche en enseignements, va permettre au staff de continuer à parfaire l'entente entre les cadres et les recrues. Martin Satriano a clairement marqué des points, lui qui connaissait sa première titularisation en Ligue 1 depuis le 19 mai 2024 avec Toulouse…

L'OL retrouve provisoirement la tête de la Ligue 1 avec le PSG. Place dès jeudi au coup d'envoi de la Ligue Europa à Utrecht, avant le déplacement à Lille dimanche prochain.

avatar
S'accrocher le 20/09/2025 à 12:13

Pour l'instant ça tient. En espérant que l'équipe se structure et se renforce rapidement, avec l'arrivée des gros matchs.

avatar
Sergio le 20/09/2025 à 09:21

Victoire sur le fil. C'est bien mais le beau jeu tranquille de passes à toi à moi, latérales, sans profondeur ( trop rarement) ne suffit pas.
Il faut du changement de rythme et un peu plus de dynamisme !
C'est tout juste encourageant pour la suite car Angers n'était pas " une montagne Russe"

avatar
Sergio le 20/09/2025 à 08:53

La technique et le beau jeu de passes, à toi, à moi, ......ne suffit pas s'il n'y a pas de changement de rythme et de mouvements chez les attaquants. Manque de dynamisme, c'est dommage.

avatar
Dinalo le 19/09/2025 à 23:40

Bien ! il fallait reprendre sa marche en avant au risque de repartir n arriere

