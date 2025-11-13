Mercato

OL : et si Tyler Morton filait à l’anglaise dès cet hiver ? 

A un mois et demi de l’ouverture du mercato hivernal, les pronostics vont bon train.

Alors que les dirigeants lyonnais ont rendez-vous dans quelques jours devant la DNCG, le club sera-t-il obligé de vendre dès cet hiver pour encore renflouer les caisses ? La semaine dernière, Michael Gerlinger l’a assuré : l’OL ne vendra pas Malick Fofana. Mais le bras droit de Michele Kang n’a pas mentionné les autres joueurs qui pourraient être courtisés.

Et selon le journaliste turc Ekrem Konur, Tyler Morton serait sur les tablettes de plusieurs clubs étrangers, comme Crystal Palace, West Ham, le Sporting Portugal ou l’Ajax Amsterdam. Ce dernier affirme même que Lyon serait prêt à accepter une offre à 20 millions d’euros pour laisser partir le milieu de terrain anglais dès janvier.

Tyler Morton est arrivé cet été en provenance de Liverpool. Il s’était alors engagé jusqu’en 2030 pour un montant de 10 millions d’euros. 

L’OL va-t-il doubler la mise ?

