Si l’OL Lyonnes semble imbattable depuis plusieurs saisons, son principal concurrent vient de voir ses chances de rivaliser quasiment s’envoler. Le Paris Saint-Germain a en effet été sanctionné d’un retrait de neuf points au classement, en raison d’une irrégularité liée à la qualification d’une de ses joueuses.

Recrutée cet été, Florianne Jourde a disputé les sept premières journées de championnat avec le club parisien, avant de ne plus apparaître sur les feuilles de match depuis le 8 novembre. En cause, l’absence de certificat international de transfert valide au moment de l’établissement de sa licence.

Cette erreur administrative, signalée par Fleury, a de lourdes conséquences pour le PSG. Selon L’Équipe, le club de la capitale a perdu sur tapis vert son match face à Fleury, mais voit également ses victoires contre Strasbourg et Le Havre annulées. Le PSG devrait toutefois faire appel de cette décision.

Avec cette sanction, les Parisiennes sont reléguées à la 6e place avec 17 points, laissant l’OL Lyonnes de Jonatan Giráldez creuser encore davantage l’écart en tête de la Première Ligue. Le Paris FC apparaît désormais comme le principal rival des Lyonnaises, malgré un retard de dix points au classement.