OL Lyonnes-Nantes : les Fenottes déroulent encore (6-1)

Quelques jours après leur victoire contre St. Pölten en Ligue des Champions, les Fenottes retrouvaient le Groupama Stadium pour affronter les Nantaises.

Dès la 7e minute de jeu, Korbin Shrader ouvrait le score. Un joli mouvement permettait à l'Américaine d'ensuite slalomer dans la défense et déclencher une lourde frappe (1-0).

😍 L'ENCHAÎNEMENT GÉNIAL SIGNÉ KORBIN SHRADER POUR LANCER L'OL LYONNES !



🇺🇸 L'Américaine s'oriente avant d'envoyer une superbe frappe sous la barre pour ouvrir le score au Groupama Stadium !



OL Lyonnes / Nantes sur C+FOOT 🖥️ pic.twitter.com/cWgQMMZDL2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 18, 2025

Trois minutes plus tard, Marie-Antoinette Katoto marquait sur une astucieuse remise de Kadidiatou Diani (2-0).

Lyon pilonnait le camp breton et à force de pousser, une Nantaise touchait le ballon de la main. Wendie Renard se chargeait de transformer le penalty à la 27e (3-0).

Le déluge de buts se poursuivait avec Tabitha Chawinga, parfaitement lancée en profondeur à la 35e minute. Malgré une conduite de balle hasardeuse, l'attaquante parvenait à tromper la gardienne (4-0).

En seconde période, Roseline Eloissaint profitait d'un errement défensif lyonnais pour réduire l'écart (4-1) à la 50e minute.

Piquées, les Fenottes ne mettaient que 7 minutes à enfoncer le clou par Kadidiatou Diani. L'internationale française reprenait un centre tendu, que la gardienne ne parvenait pas à maîtriser (5-1).

Et à la 89e minute, Tarciane parachevait le score en volant un but à Wendie Renard, marquant de la tête après un subtil lob de la capitaine (6-1).

Place à la trêve internationale désormais. OL Lyonnes sera de retour à domicile le 1er novembre pour accueillir le Paris FC.