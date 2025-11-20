La trêve internationale approche pour les joueuses et, comme à chaque fois, Laurent Bonadei a pioché quelques éléments au sein de l'équipe féminine lyonnaise.

En défense, Selma Bacha rejoindra l’équipe de France avec Alice Sombath et Wassa Sangaré, actuellement prêtée au London City Lionesses et appelée en sélection pour la deuxième fois.

Si le coach a fait appel à moins de joueuses de l’OL Lyonnes que d’habitude, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto seront en revanche parmi les 26 joueuses sélectionnées pour représenter la France.

L’entraîneur n’a en revanche pas fait appel à Inès Benyahia pour ce rassemblement. Delphine Cascarino, Sandy Baltimore ou encore Griedge Mbock font partie des cadres sélectionnées pour la double confrontation face à la Suède pour une troisième place en Ligue des nations, le vendredi 28 novembre à 21h10 au stade Auguste-Delaune à Reims avant de décoller pour Stockholm le Mardi 2 décembre à 19h00.

Mais avant, les Lyonnaises devront assurer ce samedi face à Strasbourg au Groupama Stadium.