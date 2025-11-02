Autour du club

Corentin Tolisso (OL) ouvre un studio de sport haut de gamme à Lyon

Corentin Tolisso songe-t-il déjà à sa reconversion ?

Le capitaine de l’OL vient d’ouvrir un studio de sport haut de gamme dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon.

Avec deux associés, le champion du monde 2018 a ouvert UNIQE Club, une salle qui propose une expérience d’entrainement complète et ultra personnalisée, "pensée pour les particuliers comme pour les professionnels". 

"Le studio se distingue par son approche 360°, combinant préparation physique, nutrition, récupération et préparation mentale", nous indique-t-on.

L’espace s’articule autour de trois univers complémentaires : boxing, training et bootcamp, chacun dédié à un aspect clé de la performance, le mental, la puissance et l’endurance. UNIQUE Club est également un centre officiel de préparation HYROX.

"Lyon rejoint ainsi les grandes capitales du sport premium et s’offre un lieu où dépassement, équilibre et esprit collectif se rencontrent", se félicitent les équipes de ce nouveau studio dirigé par Corentin Tolisso.

Côté tarif, il faut compter 145 euros pour 5 séances collectives et 400 euros pour 5 coachings individuels.

