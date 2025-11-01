OL-Nantes : les 75 ans du club célébré, un match d’OL Légendes en ouverture

Le club a dévoilé les festivités pour une journée qui s’annonce riche en événements.

Cette journée débutera à 16h avec un match un peu particulier. L’équipe d’OL Légende, généralement emmenée par Cris, Sidney Govou ou encore Maxime Gonalons, rencontrera une sélection d’anciens joueurs au Groupama OL Training Center.

"Le nombre de places étant très limité, tous les abonnés et acheteurs d'un billet pour le match OL – Nantes pourront participer à un tirage au sort pour tenter de remporter deux places. Une billetterie complémentaire sera disponible pour les non-détenteurs d'un billet OL – Nantes à partir de 10 euros par personne", précise le club.

Les festivités se poursuivront ensuite du côté du Groupama Stadium, à partir de 19h45, "pour une soirée riche en émotions, en compagnie des anciens joueurs et joueuses de l'Olympique Lyonnais conviés spécialement pour cette occasion, ainsi qu'un tifo sur l'ensemble du stade, organisé par le Kop Virage Nord et Lyon 1950".

La billetterie est déjà ouverte pour les membres du programme MyOL. L'ouverture pour l'ensemble du public est prévue début novembre.