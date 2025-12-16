Un derby pour OL Lyonnes en Coupe de France !

OL Lyonnes

Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France féminine s’est déroulé ce mardi.

OL Lyonnes connait désormais son adversaire pour son entrée en lice dans la compétition. Les joueuses de Jonatan Giraldez se déplaceront sur la pelouse… de Saint-Etienne.

Ce derby se déroulera le week-end du 10 janvier. 

