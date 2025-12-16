Un derby pour OL Lyonnes en Coupe de France !

OL Lyonnes connait désormais son adversaire pour son entrée en lice dans la compétition. Les joueuses de Jonatan Giraldez se déplaceront sur la pelouse… de Saint-Etienne.
Ce derby se déroulera le week-end du 10 janvier.
Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France féminine s’est déroulé ce mardi.
