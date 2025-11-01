Endrick à l'OL en prêt ? La décision prise dans quelques jours !

Plus les jours passent, plus la possibilité de voir Endrick troquer le maillot blanc du Real Madrid pour celui de Lyon prend forme.

Le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano, qui avait révélé que l'attaquant brésilien de petit gabarit pourrait être prêté cet hiver et souhaiterait se relancer avec l'OL, a donné de nouvelles informations.

Selon lui, Endrick fait toujours de Lyon sa "priorité totale" et négocierait déjà avec les dirigeants lyonnais. Le deal consisterait en un prêt sec de six mois, sans option d'achat, à l'ouverture du mercato hivernal.

🚨🔴🔵 Endrick, giving his total priority to Olympique Lyon with talks advancing on player side.



Straight loan, no buy option clause as revealed on Wednesday.



Final decision in next week but Endrick’s very keen on OL. 🇧🇷 pic.twitter.com/l09Yk8BdL8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2025

Le dossier avancerait tellement sans encombre que le prêt pourrait être bouclé d'ici quelques jours selon Fabrizio Romano.

L'OL, qui ne compte dans son effectif que Martin Satriano comme attaquant, et alors que Paulo Fonseca peine à faire confiance aux jeunes Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, tient-il son nouveau Mariano Diaz ?

Arrivé au Real à l'été 2024 à seulement 18 ans et contre 60 millions d'euros, l'international brésilien n'a pas disputé une seule minute de jeu sous Xabi Alonso depuis le début de la saison. Puisque son objectif est d'être convoqué avec la Seleção pour la Coupe du Monde en 2026, Endrick veut absolument se relancer et surtout se mettre en valeur.