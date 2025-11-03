L'actu de l'OL

Endrick et Paulo Fonseca se sont appelés, l’attaquant du Real à l’OL dès le 1e janvier ?

La rumeur Endrick prend de plus en plus d’épaisseur.

Selon L’Equipe, Paulo Fonseca et le jeune attaquant du Real Madrid ont échangé par téléphone la semaine dernière. Et l’entraineur portugais, qui parle la même langue que le Brésilien, serait parvenu à convaincre le joueur de rejoindre le projet lyonnais. 

Endrick, qui espère pouvoir participer au Mondial 2026, est à la recherche de temps de jeu et Lyon a désespérément besoin d’un attaquant. 

Convaincu d’avoir trouvé le club qui le mettra en valeur, le joueur de 19 ans aimerait faire avancer au plus vite les négociations afin d’arriver à l’OL au premier jour du mercato, dès le 1e janvier prochain.

Goneforever le 03/11/2025 à 18:31

il vaudrait mieux que ce joueur arrive à L’OL car l’équipe va s’effondrer, les joueurs sont usés et de moins en moins inspirés!

