Melchie Dumornay et OL Lyonnes nommés aux Globe Soccer Awards

Le club lyonnais est en lice dans la catégorie Meilleur club féminin, a-t-on appris ce mercredi. "Une nomination qui récompense la régularité du projet et ses résultats sportifs", se félicite OL Lyonnes.

Melchie Dumornay est de son côté nommée pour le prix de la meilleure joueuse de l’année. La milieu de terrain haïtienne, qui a décroché le titre de Joueuse de l’année Concacaf, pourrait donc décrocher une deuxième distinction.

En revanche, l'OL masculin n'est nommé dans aucune catégorie. On notera tout de même la présence de Karim Benzema, formé à l'OL, en lice pour le titre de Meilleur joueur du Moyen Orient tandis qu'un certain Eric Abidal fait partie du jury.

Le public peut voter sur le site officiel de l’événement. Les résultats seront dévoilés le 28 décembre.