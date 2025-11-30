Après un joli succès face au Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa (0-6), l’OL enchaîne ce dimanche au Groupama Stadium face à Nantes. Pas le temps de savourer donc pour les joueurs de Paulo Fonseca qui doivent se sortir d'une situation compliquée en Ligue 1 puisque la dernière victoire remonte au 26 octobre dernier.

Actuellement 7ᵉ du championnat, l’Olympique Lyonnais doit impérativement retrouver le chemin des filets, ralenti ces dernières semaines par un manque de réalisme offensif. Le festival de buts inscrits jeudi en Ligue Europa pourrait offrir une bouffée d’air et redonner de la confiance à un secteur en difficulté. Mais en face, les Lyonnais retrouvent un certain... Anthony Lopes, qui retrouvera pour la première fois sa “maison” depuis son départ du club. Et c'est souvent lui qui a tenu la baraque côté Canaris, alors que les Nantais pointent à la 15e place du classement.

"Ils ont des joueurs avec beaucoup de qualités, beaucoup d’initiatives individuelles fortes en un contre un. Nous devons jouer avec beaucoup d’intensité pour gagner", a prévenu Paulo Fonseca en conférence de presse.

Pour les 75 ans du club, les coéquipiers de Corentin Tolisso voudront sans doute marquer le coup, en mettant fin à une série frustrante de matchs sans victoire et montrer des progrès dans le jeu d’attaque pour rester accrochés et dans la course du haut du tableau.