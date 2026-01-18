Paris FC–OL Lyonnes : la série parfaite s’arrête à Charléty

C’est un résultat rare, presque inhabituel. Après douze succès consécutifs en Première Ligue, l’OL Lyonnes a dû se contenter d’un partage des points face au Paris FC, ce dimanche au stade Charléty (0-0). Une rencontre engagée, rythmée, au cours de laquelle les Lyonnaises ont longtemps buté sur

une défense parisienne bien organisée.

Face au troisième du championnat, les joueuses de Jonatan Giraldez ont pourtant imposé leur tempo. Sous les yeux de leur présidente Michele Kang, présente en tribunes, les Fenottes ont multiplié les situations dangereuses sans parvenir à faire sauter le verrou.

Dès l’entame, Ada Hegerberg tentait sa chance de loin (8e), avant que Kadidiatou Diani ne voit sa reprise contrée sur un ballon déposé par Melchie Dumornay (14e). Plus tard, Lindsey Heaps obligeait Chavas à une parade décisive (30e), tandis que Dumornayétait stoppée dans la profondeur au retour des vestiaires (61e).

Malgré la pression lyonnaise, le Paris FC n’a jamais totalement rompu. Les Parisiennes ont même entretenu le danger en transition. Garbino, très active, pensait ouvrir le score avant de voir son but refusé pour hors-jeu (16e), puis trouvait la transversale sur un corner rentrant audacieux (22e). Endler devait également rester vigilante sur une tentative lointaine en supériorité numérique parisienne (54e).

En fin de match, l’OL Lyonnes poussait encore. Chawinga voyait sa frappe contrée (74e), tandis que Katoto trouvait le poteau dans le temps additionnel (90e+1). Le Paris FC n’était pas loin non plus du coup parfait, mais la tête d’Haheim passait à côté sur un centre de Jedlinska (80e).

Ce match nul n’a pas de conséquence immédiate pour les Rhodaniennes, toujours solidement installées en tête de la Première Ligue. Il marque néanmoins la fin d’une série parfaite.