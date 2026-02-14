L’OL Lyonnes a rendez-vous pour un billet et une place en finale. Les joueuses de Jonatan Giráldez disputent la demi-finale de la Coupe LFFP face à Dijon avec un objectif clair, décrocher une place en finale et continuer à rêver d’un premier trophée dans cette nouvelle compétition.

Sur le papier, les Lyonnaises partent favorites. Mais dans un match à élimination directe, la prudence reste importante. Le staff rhodanien s’attend à une opposition compliquée, capable de fermer les espaces et de jouer en transition.

"L’équipe a très bien travaillé pour trouver des solutions collectives", a expliqué l’entraîneur lyonnais en amont de la rencontre. "Honnêtement, nous ne savons pas exactement ce que Dijon va proposer, mais nous pensons qu’elles pourraient évoluer avec un bloc bas sur de nombreuses phases".

Un scénario que les Fenottes ont déjà rencontré cette saison. Face à des équipes regroupées, l’OL Lyonnes devra faire preuve de patience, de précision et d’intensité pour déséquilibrer l’adversaire. "Nous devons être capables d’identifier les avantages collectivement", a ajouté le technicien.

L’OL Lyonnes cherchera à continuer l’aventure, et ajouter un nouveau trophée dans sa collection déjà bien fournie.