LFP Media : un ex-dirigeant de l'OL pressenti après le départ de Nicolas De Tavernost

À 75 ans, le Rhodanien et ancien patron de M6 arrivé pour structurer la filiale commerciale de la Ligue, a reconnu lui-même sur RTL que son départ anticipé s’apparentait à un échec.La question est désormais simple : faut-il un spécialiste des médias ou un expert de la distribution pour prendre les rênes ? L’enjeu est majeur.

La plateforme Ligue 1+ affiche entre 1,1 et 1,2 million d’abonnés et peine à franchir un cap depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte, la capacité à développer la distribution et à élargir la base d’abonnés apparaît stratégique pour l’avenir du football français.

Laurent Prud’homme parmi les pistes évoquées

Selon plusieurs l'Équipe, le nom de Laurent Prud'homme circule. L’ancien directeur général de Olympique Lyonnais, passé également par le groupe L’Équipe et Eurosport, coche plusieurs cases : expérience dans les médias sportifs et connaissance fine de l’écosystème du football professionnel.

Reste à savoir si cette piste prendra de l’épaisseur dans les prochaines semaines.Un élément pourrait toutefois rebattre les cartes : les clubs professionnels entendent cette fois-ci participer activement au choix du futur dirigeant. Pour rappel, Nicolas De Tavernost avait été imposé par le fonds CVC, à l’origine de la création de LFP Media.