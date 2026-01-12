Lindsey Heaps quittera OL Lyonnes en fin de saison (officiel)

La milieu de terrain américaine ne portera plus le maillot d’OL Lyonnes en fin de saison. En fin de contrat à Lyon, la joueuse de 31 ans va rejoindre le club de Denver Summit FC. C’est la franchise américaine qui l’a annoncé ce lundi dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Une information confirmée quelques minutes plus tard par OL Lyonnes.

Avec Lyon, Lindsey Heaps a dépassé les 100 matchs joués, toutes compétitions confondues. La capitaine des Etats-Unis quittera le club avec un palmarès impressionnant : quatre titres de championne de France, une Ligue des Champions, deux Trophées des Championnes et une Coupe de France. Un palmarès que l’Américaine peut encore faire grandir puisqu’OL Lyonnes peut encore remporter quatre titres cette saison : le championnat de France, la Ligue des Champions, la Coupe de France et la Coupe LFFP.

Dans un communiqué, OL Lyonnes dit "remercier Lindsey pour son professionnalisme et son investissement tout au long de ces quatre dernières années" : "Le club comprend sa décision de se rapprocher de sa famille aux États Unis et lui exprime toute sa confiance pour aider l’équipe et le staff de Jonatan Giraldèz à atteindre les objectifs fixés".