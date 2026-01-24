OL Lyonnes à Marseille pour les 8e de finale de la Coupe de France

Les Lyonnaises se déplacent sur la pelouse de l’Olympique de Marseille ce samedi à 16h dans le cadre des 8e de finale de la compétition nationale.

Une semaine après le match nul concédé face au Paris FC, les joueuses de Jonatan Giraldez veulent reprendre leur marche en avant face à une équipe qui évolue désormais sous les ordres de Corinne Diacre. "Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts. Nous devons aussi bien faire les choses à la construction du jeu, en phase de progression, de finition et de transition défensive. Nous devons être parfaits en termes tactiques pour aider nos attaquantes à marquer beaucoup de buts. Marquer est la conséquence de bien jouer", a analysé l'entraineur espagnol.

Hasard du calendrier, les Fenottes affronteront de nouveau les Marseillaises le 4 février prochain, à domicile cette fois, en quart de finale de la coupe LFFP.