Doublé par beIN SPORTS pour les droits de la Coupe du Monde, Nicolas de Tavernost met ses menaces à exécution : le Caladois quitte LFP Media

Le football français s'enfonce un peu plus dans la crise. Alors que l'aventure Ligue1+ ne sauvera probablement pas certains clubs aux finances fragiles, le départ brutal de Nicolas de Tavernost a d quoi inquiéter.

Le Caladois, ancien président des Girondins de Bordeaux et actuel membre du conseil d'administration de GL Events à Lyon, a mis ses menaces à exécution ce jeudi 11 février. Lors du conseil d'administration de la LFP, il a annoncé aux dirigeants qu'il claquait la porte de LFP Media. Furieux d'avoir été doublé par beIN SPORTS qui lui a chipé les droits de diffusion de la Coupe du Monde avec une surenchère de Nasser al-Khelaïfi au dernier moment,

Nicolas de Tavernost voulait opérer un recours auprès de la FIFA. Mais Philippe Diallo, président de la FFF, lui a conseillé de "tourner la page" et de s'avouer vaincu face à Nasser, qui cumule avec la casquette de président du PSG.

Responsable de toute la stratégie pour garantir un minimum de droits TV aux clubs de Ligue 1, le désormais ex-dirigeant de LFP Media va faire défaut au pire moment : celui où l'avenir de Ligue1+ devait être mis sur la table.