Ref Cam de OL-PSG : quand le montage de Ligue 1+ "oublie" le but polémique de Kvaratskhelia

Ces images de la Ref Cam ont rapidement été utilisées pour une vidéo diffusée par Ligue 1+ quelques heures après la rencontre.

On y voit ainsi des discussions avec les deux capitaines, Nicolas Tagliafico pour l’OL, Vitinha pour le PSG, mais aussi l’ouverture du score de de Warren-Zaïre-Emery et les buts d’Afonso Moreira et d’Ainsley Maitland-Niles, ainsi que le but de Joao Neves.

En revanche, il en manque un, comme le rapporte RMC : le deuxième but des Parisiens, inscrit par Khvicha Kvaratskhelia, qui fait polémique puisque les Lyonnais estiment qu’il fait suite à une faute non sifflée sur Tanner Tessmann.

L’absence de ces images pose question. Simple oubli ou volonté d’éteindre la polémique et de protéger Benoit Bastien ?

L’analyse de la direction de l’arbitrage est désormais attendue.