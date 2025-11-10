L'actu de l'OL

Ref Cam de OL-PSG : quand le montage de Ligue 1+ "oublie" le but polémique de Kvaratskhelia

C’était une première. Benoit Bastien était équipé d’une caméra dimanche soir lors du match OL-PSG pour fournir des images au diffuseur, Ligue 1+.

Ces images de la Ref Cam ont rapidement été utilisées pour une vidéo diffusée par Ligue 1+ quelques heures après la rencontre. 

On y voit ainsi des discussions avec les deux capitaines, Nicolas Tagliafico pour l’OL, Vitinha pour le PSG, mais aussi l’ouverture du score de de Warren-Zaïre-Emery et les buts d’Afonso Moreira et d’Ainsley Maitland-Niles, ainsi que le but de Joao Neves.

En revanche, il en manque un, comme le rapporte RMC : le deuxième but des Parisiens, inscrit par Khvicha Kvaratskhelia, qui fait polémique puisque les Lyonnais estiment qu’il fait suite à une faute non sifflée sur Tanner Tessmann

L’absence de ces images pose question. Simple oubli ou volonté d’éteindre la polémique et de protéger Benoit Bastien

L’analyse de la direction de l’arbitrage est désormais attendue. 

LFI 69 le 10/11/2025 à 18:42

Les fachos en pls, le Qatar les a encore humiliés.

Pauloh le 10/11/2025 à 15:50

le Qatar achète tout ..

lolotoooôooo le 10/11/2025 à 15:04

La transparence, mais uniquement quand cela arrange la ligue et son ramassis de profiteurs et de pique assiettes !

