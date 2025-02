Réserves sur Thiago Almada : Laurent Prud'homme prédit un "4 à la suite" à Montpellier

Interdit de recrutement par la DNCG, Lyon avait réussi à faire valider le prêt gratuit de Thiago Almada en provenance de Botafogo. Depuis, Toulouse et Reims ont déposé des réserves quant à la présence du joueur dans le groupe de l'OL, et Marseille a également fait part de son indignation à la LFP via une simple lettre.

A Lyon, on prend la situation à la rigolade, puisque le prêt du joueur argentin a été parfaitement validé et enregistré.

Le directeur général du club Laurent Prud'homme y est allé d'une petite blague sur les réseaux sociaux, annonçant une nouvelle probable réserve dimanche prochain dans l'Hérault. "Confiant pour tenter le '4 à la suite' lors de notre match de dimanche prochain face à Montpellier", a-t-il déclaré.