OL Lyonnnes – Wolfsburg : plus de 10 000 personnes attendues au Groupama Stadium

Plus de 10 000 billets ont déjà été vendus pour le quart de finale retour de Ligue des Champions qui opposera OL Lyonnes à Wolfsburg.

La rencontre aura lieu jeudi soir à 21h au Groupama Stadium.

Les Lyonnaises pourront donc compter sur le soutien de leurs supporters, une semaine après la défaite concédée au match aller (1-0). Les joueuses de Jonatan Giraldez auront fort à faire pour se qualifier en demi-finale de la prestigieuse compétition européenne.

A noter que de nombreuses animations seront prévues avant la rencontre, notamment une Roller Disco Party et un karaoké géant.