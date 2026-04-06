Avec neuf matchs d'affilée sans victoire, Paulo Fonseca entre dans la triste histoire de l'OL

Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, l'Olympique Lyonnais de Paulo Fonseca était à deux doigts de marquer les esprits et rejoindre la grande équipe de Gérard Houllier de 2006 et ses 14 succès d'affilée.

Resté bloqué à 13 victoires, l'OL n'en finit plus de décevoir. Et ce dimanche après-midi, en ramenant un triste match nul d'Angers, Paulo Fonseca a finalement réussi à entrer dans l'histoire. Mais pas dans le bon sens.

Car le Portugais devient le premier entraîneur de l'OL à enchaîner neuf matchs sans victoire (5 nuls, 4 défaites) depuis 1992 et un certain Raymond Domenech.

Paulo Fonseca fera-t-il encore pire que l'ex-sélectionneur des Bleus ? Réponse dimanche prochain lors de la réception de Lorient au Groupama Stadium.