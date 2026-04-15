Guerre des stickers OL-ASSE : des supporters sanctionnés et un transformateur repeint en vert

La rivalité entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne s’exprime parfois loin des stades… jusque dans les rues des communes de la région.

À Sainte-Foy-l’Argentière, dans les Monts du Lyonnais, un groupe de jeunes supporters stéphanois a récemment été surpris en train de recouvrir des autocollants lyonnais par ceux de leur club favori. Une scène classique dans la “guerre des stickers” qui anime régulièrement les deux camps.

Mais cette fois, l’affaire ne s’est pas arrêtée là. Repérés grâce au dispositif de vidéoprotection installé dans la commune, les auteurs ont été rapidement identifiés puis convoqués en mairie. Plutôt qu’une sanction classique, la municipalité a choisi une approche plus pédagogique. Les jeunes ont été invités à réparer leurs dégradations en participant à la remise en état du transformateur électrique ciblé, rapporte Le Progrès.

Et contre toute attente, cette réparation a pris une tournure originale. En accord avec la mairie, le transformateur a finalement été entièrement repeint en vert, couleur emblématique de Saint-Étienne.

Munis de rouleaux et de pots de peinture fournis par la commune, les jeunes ont ainsi participé eux-mêmes aux travaux, dans une ambiance décrite comme constructive. Une initiative qui a permis d’apaiser la situation et de créer un échange positif entre les parties.

Au final, ce qui aurait pu rester un simple fait de dégradation s’est transformé en une expérience plus constructive, mêlant responsabilité, dialogue et une touche inattendue de rivalité.